Arriva il primo gol partenopeo al mondiale | Zielinski in gol con la Polonia

(Di domenica 27 novembre 2022) Ilgolallo segna, decisivo nei tre punti dellacontro l'Arabia Saudita. Il centrocampista è in scadenza con il Napoli nel 2024 e a 28 anni l'ex Empoli vuole firmare il rinnovo più importante in carriera. Sono sei gol e 7 assist in stagione per un giocatore che sta tornando ai suoi livelli dopo un'annata opaca. Sul taccuino dei rinnovi lui è in cima alla lista di Giuntoli, insieme ad altri titolari azzurri. Per ora però non ci sono novità. Sconfitta invece col Messico per Lozano contro l'Argentina di Leo Messi.