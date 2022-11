Acampora | “Non abbiamo mollato Gol irregolare? Capellini era stato spinto”

Leggi su anteprima24

(Di domenica 27 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiReggio Calabria – Ritorno in campo con gol per Gennaro, il cui ingresso si è rivelato decisivo in Reggina-Benevento. L’autore del definitivo 2-2 ha parlato nel post gara analizzando la sfida del Granillo: Prestazione – “Sono molto contento per il rientro e per il gol che ha aiutato sicuramente la squadra. Il campo mi era mancato tantissimo in queste settimane. Sapevamo che avremmo incontrato una squadra molto forte e preparata,fatto vedere le nostre qualità e alla fine siamo riusciti a portare a casa un risultato importante”. Dedica – “Dedico il gol alla mia famiglia, a mia moglie e ai miei due bambini. Sono pronto per questo mese che ci separa dalla sosta, voglio dare il mio contributo alla squadra”. Tenuta mentale – “Il mister è un grande motivatore e ci dà dei consigli importanti. Siamo contenti di aver ...