Calciomercato.com

...questa prima parte di stagione Antonio Sanabria ha trovato molto spazio nel, giocando spesso titolare come terminale offensivo nel 3 - 4 - 2 - 1 di Ivan Juric. Le prestazioni dell'...Croazia - Canada: le ultime notizie sulle formazioni Nella Croazia è in forte dubbio Vlasic : l'delè stato sostituito per un problema muscolare contro il Marocco e potrebbe non ... Torino, un attaccante è sul mercato | Mercato Calciomercato Roma, dopo l'arrivo di Solbakken i giallorossi lavorano alle uscite dopo quella probabile di Rick Karsdorp. Ormai è risaputo che Eldor Shomurodov lascerà la Roma a fine stagione visto an ...Roberto Mancini, ex attaccante della Sampdoria, ha ricordato la vittoria dello Scudetto nel 1991 con i blucerchiati Roberto Mancini è intervenuto in conferenza stampa a margine della 40esima edizione ...