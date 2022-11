Terra Amara curiosità | alcuni segreti che sicuramente non sai “Il titolo non…”

Leggi su velvetgossip

(Di sabato 26 novembre 2022)è in onda su Canale 5 da lunedì 4 luglio. Da allora, la fiction turca non ha fatto altro che appassionare i telespettatori italiani a tal punto da far incuriosire ciascun appassionato alle storie d’amore struggenti esattamente come quella tra Züleyha e Y?lmaz, costretti a scappare da Istanbul. In onda dal lunedì al … L'articolo proviene da Velvet Gossip.