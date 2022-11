Raphinha non ha dubbi | ' Neymar? L' errore più grande della sua carriera è'

" Neymar si dice orgoglioso di essere brasiliano Forse il suo problema è quello di essere proprio brasiliano... ". Parole dure quelle della destra, che in una storia Instagram, prende le difese del compagno di squadra in verdeoro, impegnato a riprendersi dall'infortunio alla caviglia che, con ogni probabilità, lo terrà fuori dai ...arriva il tris, ma resta la grandissima prova di forza di una squadra che ha tutte le carte in ... Thiago Silva 6.5, Alex Sandro 7; Paquetà 6.5 (75' Fred 6.5), Casemiro 7.5;5.5 (87' ...Blog Calciomercato.com: Le partite al mondiale sono talmente ravvicinate che, finito un Pagellino, è già l'ora di addentrarsi in un altro, anche se, come già ...MONDIALI 2022 - Il giocatore del Barcellona reagisce polemicamente alle critiche sul suo compagno di squadra Neymar, che ha sofferto un doloroso infortunio nell ...