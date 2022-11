Mondiali Qatar 2022 | Argentina-Messico 2-0

(Di sabato 26 novembre 2022) (Adnkronos) – L’batte 2-0 ilnel match valido per la seconda giornata del Gruppo C deidi. I gol di Messi e Fernandez regalano il successo all’albiceleste e rilancia la seleccion, che sale a 3 punti in classifica. A 4 c’è la Polonia, l’è appaiata all’Arabia Saudita mentre ilchiude a quota 1. I verdetti il 30 novembre con Polonia-e Arabia Saudita-. LA PARTITA – Il primo tempo scivola via tra tanta tensione e poco calcio. L’non crea, ilsi accontenta di non rischiare. Messi & co. non producono un’azione degna di nota, gli unici palloni che arrivano dalle parti di Ochoa sono corner o cross senza pretese. La ...

Le parole di Lionel Messi dopo la prima vittoria neiindella sua Argentina contro il Messico Leo Messi ha parlato dopo la vittoria contro il Messico in cui è stato più che decisivo. PAROLE - "Era una partita in cui era complicato ...LUSAIL () - Quella contro il Messico è stata una serata speciale per l' Argentina e Lionel Messi . Dopo il clamoroso ko in rimonta all'esordio contro l'Arabia Saudita, l'Albiceleste di Scaloni batte il ...La Coppa del Mondo si sta dimostrando più popolare che mai in tutto il mondo, con le prime cifre per la partita di apertura rilasciate dalla FIFA che mostrano un aumento degli spettatori rispetto alla ...Messi come Maradona in Nazionale: il dato statistico. La Pulga ha realizzato la sua rete numero 8 ai Mondiali, ponendosi alla pari con Diego Armando Maradona per gol messi a segno nella manifestazione ...