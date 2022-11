Milano | assessore | ' verso aumento di 20 centesimi per biglietto Atm'

(Di sabato 26 novembre 2022), 26 nov. (Adnkronos) - Aildel trasporto pubblico potrebbe aumentare di 20. "Probabilmente andremo in questa direzione - spiega l'alla Mobilità del Comune Arianna Censi - in ragione dell'adeguamento Istat, però il lavoro che stiamo facendo è quello di armonizzare il più possibile gli abbonamenti, sollecitarli, anzi implementarli e aiutare i cittadini milanesi e metropolitani". L'ha parlato a margine dell'inaugurazione del primo tratto della metro M4.

... sollecitarli, anzi incrementarli e aiutare i cittadini milanesi" , ha annunciato l'alla Mobilità del Comune di, Arianna Censi. L'ha poi aggiunto: "Tenendo conto che noi ...... ordinario di Bioetica all'Università Ca' Foscari di Venezia, introdotta da Tommaso Sacchi,alla Cultura del Comune di. Alla proiezione è seguito l'intervento su 'Turoldo e l'...Milano, 26 nov. (Adnkronos) - A Milano il biglietto del trasporto pubblico potrebbe aumentare di 20 centesimi. "Probabilmente andremo in questa direzione - spiega l'assessore alla Mobilità ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...