Mbappè decisivo con la Danimarca | la Francia vola agli ottavi in Qatar

(Di sabato 26 novembre 2022) Due su due per i campioni del mondo in carica dellaai Mondiali del2022. I francesi hanno superato oggi ladi Eriksen nel secondo turno della rassegna iridata, entrata ormai nel vivo. Dopo un primo tempo a reti inviolate, è statoa sbloccare la partita con una rete al 61?. Pochi minuti dopo, al 68?, Christensen ha pareggiato i conti. All’86’ha chiuso i giochi con la rete del raddoppio, che fare ladirettamentedi finale del Mondiale, con una gara ancora da giocare. La, invece, si giocherà tutto con l’Australia nell’ultimo match della fase a gironi. L'articolo CalcioWeb.

In termini di intensita e abitudine ad abbreviare i tempi della giocata e un passaggio mentaleper una scuola cui non ha mai fatto difetto la velocita di pensiero, ma che piu di una volta ...Basta un post della pagina Instagram 'Chiamarsi bomber' per mandare il web in tilt: 'L'autore del golTakuma Asano, cresciuto nelle giovanili del Rieti e soprannominato il ternano'. Le ...