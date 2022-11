Mattarella in Svizzera per spingere su un accordo complessivo con l' Europa

(Di sabato 26 novembre 2022) AGI - Una relazione bilaterale stretta e la speranza di accordi organici con l'. Sergioarriva a Berna lunedì pomeriggio, accompagnato dalla figlia Laura, per una visita di Stato indi tre giorni, a otto anni dall'ultima visita di Stato compiuta dal presidente Napolitano nel 2014. I rapporti bilaterali, la cooperazione nei fori multilaterali e una forte collaborazione scientifico culturale sono i punti chiave su cui si basa l'amicizia tra Roma e Berna, che hanno anche rapporti economici molto stretti con un fortissimo interscambio. E nonostante le resistenze dovute al dibattito interno alla confederazione elvetica, l'Italia è tra i paesi che spingono maggiormente per il raggiungimento di undellacon l'Unione europea, che ...

