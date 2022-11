Manovra | si accelera su Ponte Stretto | stop contenziosi

Sisul Ponte sullo Stretto nell'ultima bozza dellacon la prevista riattivazione della società Ponte Stretto Spa e la possibilità di Rfi e Anas di aumento di capitale fino a 50 milioni ...Sisul Ponte sullo Stretto nell'ultima bozza dellacon la prevista riattivazione della società Ponte Stretto Spa e la possibilità di Rfi e Anas di aumento di capitale fino a 50 milioni ...Possibili aumenti di capitale per Rfi e Anas, sospesi i contenziosi in corso. La lettera a Von der Leyen e alla commissaria europea per i Trasporti, Valean: "Colmare la mancanza all'interno della rete ...Si accelera sul Ponte sullo Stretto nell'ultima bozza della manovra con la prevista riattivazione della società Ponte Stretto Spa e la possibilità di Rfi e Anas di aumento di capitale fino a 50 milion ...