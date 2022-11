La «partita della morte» e altre pagine fasciste nella storia del calcio

(Di sabato 26 novembre 2022) «La» disputatasiKiev sotto il dominio nazista: lo scrittore inglese Chris Lee non poteva scegliere un episodio più significativo per aprire il suo prezioso libro The L'articolo proviene da il manifesto.

...morte di Maradona , Lozano ne ha parlato con grande rispetto e ammirazione: 'Quando è scomparso la città di Napoli si è fermata, è stato incredibile'. 'Destino nelle nostre mani' Sulla:..."Era meglio finisse 1 - 0 ma il pareggio va bene, l'Inghilterra è forte". Lo ha detto Joe Biden commentando il risultatoche si è appena disputata ai Mondiali in Qatar. Il presidente americano è stato interpellato sul match dai giornalisti al seguito mentre si trovava a passeggio per le vie di Nantucket, ...RIETI - Parte, per il Pd, la corsa di Alessio d’Amato allo scranno più alto della Regione, ma in questa battaglia politica non ci sarà Fabio Refrigeri. Il consigliere ...L’ultimo match al PalaBanca riflette perfettamente questo momento: nel primo tempo i biancorossoblu se la giocano a viso aperto, nel secondo calano d’intensità fino a perdere il controllo della ...