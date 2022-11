Ischia | il drammatico salvataggio | aggrappato a un asse di legno | l' intervento dei Vigili del Fuoco

(Di sabato 26 novembre 2022) Un uomo è stato salvato nella sua casa,a Casamicciola, travolta dal fango. L'uomo era nel garage e sommerso a metà dall'acqua e dal fango, si è tenutoa undi. Illuminato da una torcia, idelsi preparano a salvarlo, dopo un complicata manovra per raggiungerlo. L'uomo è stato trasferito al pronto soccorso dell'ospedale Rizzoli di Lacco Ameno.

