Ischia | frana travolge Casamicciola | una donna morta | 11 dispersi e 13 feriti

(Di sabato 26 novembre 2022) La tragedia bussa ancora una volta alle porte dialle 5 del mattino. Da ore piove in maniera incessante sul monte Epomeo, a ridosso di, uno dei sei comuni in cui si divide l’isola...

Perché lache ha colpitoè già il terzo evento estremo che si abbatte sull'isola in appena 15 anni , calamità che la crisi climatica sta intensificando in tutto il Paese. '......- ha aggiunto Palomba - stiamo spostando tutti i nuclei familiari che vivono nella zona prospiciente allae per il momento li stiamo radunando nel palazzetto dello Sport del Comune di, ...Un fiume di fango e detriti ha colpito questa mattina Casamicciola provocando ingentissimi i danni. I dati emersi da un’ultima riunione in Prefettura delle 19.00 a seguito di un’estenuante giornata di ...Lo ha comunicato il prefetto di Napoli, Claudio Palomba, nel corso della conferenza stampa seguita al Tavolo di coordinamento dei soccorsi dopo la frana a Ischia. Il centro di coordinamento si riunirà ...