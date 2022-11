Francia-Danimarca 2-1

Leggi su panorama

(Di sabato 26 novembre 2022) Ore 19 - Doppietta di Mbappé e transalpini già qualificati per gli ottavi di finale Lastacca il pass per la fase ad eliminazione diretta (ed è quasi certa del primo posto nel girone). I Blues hanno superato 2-1 lacon doppietta di Mbappé (16' e 41' della ripresa) con in mezzo la rete del momentaneo pareggio realizzata da Christensen.