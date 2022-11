Frana Casamicciola | il geologo Billi Cnr | «Ischia scoscesa e troppo abitata | così i fiumi di fango travolgono tutto»

Aggrappato a un palo di ferro, completamente coperto di fango , tremante per la paura e per il freddo. È così che i soccorritori hanno trovato un uomo aTerme , mentre ladevastava l'Isola d'Ischia. L'uomo è stato recuperato e salvato . Era cosciente, ed è stato trasportato all' ospedale Rizzoli di Lacco Ameno . Un salvataggio ...di Massimo ZivelliContinuano le operazioni a Ischia per il soccorso alla popolazione e nella ricerca dei dispersi. Sull'isola operano 64 vigili del fuoco giunti ...Shadow Un nubifragio ha colpito nella notte l’isola di Ischia causando allagamenti e danni ovunque ma provocando gravi problemi a Casamicciola, già devastata da una alluvione nel novembre del 2009… ...