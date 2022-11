Frana a Ischia | il neonato dato per disperso è stato salvato dal fango insieme ai suoi genitori

(Di sabato 26 novembre 2022) Erano dispersi da questa mattina ma i soccorsi sono riusciti a trovarli e metterli in salvo: è stata trasferita al Rizzoli di Lacco Ameno, l’ospedale di, la famiglia composta da padre, madre e undi cui si erano perse le tracce, dopo lache ha invaso il comune di Casamicciola. A renderlo noto è il prefetto di Napoli, Claudio Palomba. L’onda di, partita dalla pendici del monte Epomeo, ha isolato oltre trenta nuclei familiari e ha causato il crollo di una decina di palazzi. Nel frattempo, continuano ad arrivare le testimonianze di chi si èdalla furia del: “Verso mezzanotte ha iniziato a piovere fortissimo. Dalle tre abbiamo iniziato a sentire dei boati. È venuta giù la prima, poi un’altra verso le cinque. Una cosa ...

Maltempo,: il video dall'elicottero Ascolta: Cop27 e la sfida del clima, assenti i Paesi più inquinanti al mondoPiantedosi: "Persone sotto il fango", il bilancio drammatico Da Milano, in mattinata, il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, aveva annunciato 8 morti nella. Numeri ...che dalla sede della Protezione civile di Roma si è collegata con la riunione nella Prefettura di Napoli del Centro coordinamento soccorsi per fare il punto della situazione sulla frana verificatasi ...Ischia (Napoli), 26 nov. Attualmente c'è un decesso accertato per la frana e le inondazioni che si sono abbattute sul comune di Casamicciola Terme, ad Ischia, "si tratta di una… Leggi ...