Di Maio inviato Ue nel Golfo Persico | i dubbi di chi non ci sta | «La sua nomina? Frutto di un profondo senso dell’umorismo»

Leggi su open.online

(Di sabato 26 novembre 2022) Il nuovo incarico immaginato per l’ex ministro degli Esteri Luigi Di, ovvero quello diUe nel, sembra non aver destato stupore solo nei confini dello Stivale. A essere sorpresi, se non contrariati, sarebbero gli stessi Paesi del. Lo ricostruisce oggi il Fatto Quotidiano. «Mandare Dineldimostra che l’Ue non è seria», ha dichiarato al quotidiano francese Le Monde Cinzia Bianco, esperta della regione al Consiglio europeo sulle Relazioni estere. La ragione, a suo dire, risiede nel fatto che «da ministro degli Esteri non ha avuto buone relazioni» e nel fatto che non «sia percepito come una personalità di peso». Opinione condivisa e rilanciata su Twitter dal capo del Centro di ricerca sulle politiche pubbliche di Dubai, Mohammed ...