Congedo parentale | un mese in più e stipendio aumentato all’80% | mamme felici normativa | guida come fare

(Di sabato 26 novembre 2022) Buone notizie per quello che riguarda ilmasappiamo il governo Meloni è molto focalizzato sulla questione della natalità. Infatti oggi in Italia si fanno pochissimi bambini perché le famiglie hanno paura del futuro. E’ bruttissimo dirlo ma dalle indagini demoscopiche ed anche dalle email che ci mandate questa paura è percepibile. Eppure qualcuno ha scritto che il futuro è proprio il luogo nel quale passeremo il resto della nostra vita e dunque pensarci è normale. Purtroppo col taglio del reddito di cittadinanza la paura aumenta ancora di più proprio per le famiglie più in difficoltà, ma il governo Meloni vara nuove iniziative comunque sia a sostegno della genitorialità.unin più (Fonte: ilovetrading.it)Il Consiglio dei Ministri presieduto ...

...indennità sostitutiva di mensa indennità per maneggio denaro premi di produttività annuali Occorre inoltre considerare che la tredicesima non matura per assenze non utili come il, ...Ilè un periodo di astensione facoltativo dal lavoro concesso ai genitori lavoratori dipendenti per prendersi cura del bambino nei suoi primi anni di vita. A seguito del recepimento nel ...Via libera alla procedura online di presentazione delle domande del nuovo congedo parentale dei papà lavoratori autonomi. Da ieri, ...Nel messaggio n. 4265 del 2022, l’INPS rende nota l’avvenuta implementazione della procedura di presentazione telematica della domanda di ...