Ciclismo | Primoz Roglic | “Proverò ancora a vincere il Tour | il focus è sul recupero dall’infortunio”

(Di sabato 26 novembre 2022)si sta preparando per una nuova stagione corsa ai massimi livelli. Il ciclista sloveno ha dovuto chiudere anzitempo la sua scorsa stagione, a causa della brutta caduta rimediata nella sedicesima tappa della Vuelta, proprio mentre sembrava in grandesu Remco Evenepoel. Il corridore della Jumbo-Visma, in una lunga intervista a Bici.pro ha parlato della sua operazione e del suo: “Inizio ad allenarmi lentamente. Sono passate sei settimane dall’intervento. Ogni settimana va meglio, ma ci vuole del tempo. Finalmente il movimento del braccio è quasi completo”. Non c’è dubbio su quale sia al momento il suo obiettivo principale: “Per me il prossimo anno è un po’ un mistero. Per ora ho ripreso a fare solo dei piccolissimi giri. La settimana prossima farò un altro controllo e vediamo se mi daranno ...