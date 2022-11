Calendario sci alpino oggi | orari gare Lake Louise e Killington | startlist | programma | tv | streaming 26 novembre

Leggi su oasport

(Di sabato 26 novembre 2022)sabato 26vanno in scena duevalide per la Coppa del Mondo 2022-2023 di sci. Per la prima volta in stagione uomini e donne scenderanno in pista nella stessa giornata. Spazio all’imperdibile gigante femminile die alla discesa maschile di. Prima gara di specialità per le ragazze in questa annata agonistica, gli uomini si rimettono in gioco dopo il gigante di Soelden di un mese fa e la cancellazione della discesa di ieri rinviata a. L’Italia ha tutte le carte in regola per sognare in grande in gigante con Federica Brignone e Marta Bassino, mentre in discesa si punterà sul veterano Dominik Paris. Di seguito ilcompleto, ildettagliato, gli ...