Calciomercato Milan – Ziyech a gennaio | ecco la strategia rossonera

Pianeta Milan

Commenta per primo Due occasioni mondiali per ilsul mercato. Secondo la Gazzetta dello Sport , i rossoneri sono interessati all'attaccante esterno marocchino Ziyech (Chelsea) e al centrocampista francese Aouar , in scadenza di contratto a ...Commenta per primo I Mondiali in Qatar e ilanimano le prime pagine dei quotidiani sportivi. Occasioni da derby. Inter , largo ai ...sull'attaccante esterno marocchino Ziyech (... Calciomercato Milan – Clamoroso scambio con l’Inter Le ultime news Perso Skriniar, il PSG potrebbe andare forte su Kalulu del Milan con una eventuale proposta da 30-35 milioni di euro più Icardi, valutato sui 18. Gli ostacoli sono rappresentati dalla volontà dello ...Il centrocampista della Juve e il terzino del Milan elogiano sua il team a stelle e strisce. Tuttavia, lo 0-0 coi vicecampioni d'Europa sta stretto ...