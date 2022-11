Calcio | Mondiali 2022 L’Australia torna al successo in Coppa del Mondo dopo più di dieci anni

(Di sabato 26 novembre 2022) Il programma della giornata odierna deidiin Qatar si è aperto con l’importantissimo, in ottica qualificazione alla fase a eliminazione diretta, delai ddella Tunisia: vittoria di misura grazie alla decisiva rete, siglata nel primo tempo, da Mitchell Duke. In attesa del match del pomeriggio (alle ore 17:00) tra Francia e Danimarca, gli Aussies si trovano al secondo posto del girone D a pari punti (3) con i transalpini, che all’esordio hanno battuto proprio. Il risultato conquistato è dunque di notevole importanza, anche da un punto di vista statistico.. L’incredibile storia di Mitchell Duke: dalla Serie B giapponese al goal con la ...

La Polonia è impegnata contro l'Arabia Saudita nel secondo turno del gruppo C aiin Qatar . La nazionale polacca di Milik e Szczesny ha pareggiato 0 - 0 all'esordio con il Messico mentre l'Arabia Saudita si è resa protagonista di una clamorosa vittoria in rimonta contro l'...Rispetto alin Russia, secondo Hazard, il Belgio ha "più esperienza di tornei internazionali. Contro il Marocco - ha concluso - non dobbiamo avere parura di dribblare o di provare un ...L'ex tecnico dell'Inter, nel commento tecnico della gara del gruppo D, vinta dai Socceroos, protagonista di un'espressione diventata già virale ...Giappone subito agli ottavi Il Mondiale più controverso di sempre non si è fatto mancare nulla: divieti, polemiche, proteste e ovviamente le sorprese sul campo da calcio. La ...