(Di sabato 26 novembre 2022) Tutti insieme per dire “#”. La Lega Serie B, in concomitanza con il 25 novembre, Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, si schiera per contrastare quella che rappresenta sempre più un’inaccettabile piaga sociale. Anche quest’anno, grazie alla collaborazione con lo sponsor tecnico Kappa, la Lega Serie B, in occasione della 14a giornata di campionato, intende sensibilizzare l’opinione pubblica contro un fenomeno sempre più preoccupante. Lo farà attraverso lo strumento cardine del gioco del calcio, il pallone, che abbandonerà il tradizionale colore blu per lasciare spazio al rosso, che caratterizza e rappresenta la lotta contro la violenza sulle donne. Per dare ancora più forza al messaggio, quest’anno scenderà in campo a fianco della Lega Serie B IFAD, agenzia dell’Onu che si occupa di lotta contro le ingiustizie sociali e la povertà nel mondo, e ...

Rovigo.News

Nell'ultima giornata l'Olanda affronta il Qatar già eliminato: leil pari per qualificarsi, le serve una vittoria con uno scarto migliore dell'Ecuador per essere certa di finire in testa. ..."Unirsi per combattere insieme ogni forma di violenza contro le donne", l'imperativo da raccogliere: secondo il Papa, "per vincere questa battaglia nonun corpo specializzato, per quanto ... Il Vescovo alla politica: Basta al protagonismo di singoli e gruppi, per il bene della città di Rovigo Il Consiglio di Stato per uscire dall'impasse sul tema andato alle urne a fine ottobre ha scritto alla Commissione gestione e finanze per proporre due nuovi modo di calcolo della tassa. Agustoni le bo ...Marco Tutino rende omaggio alla Sardegna e alla sua cultura con una composizione cantata e recitata in sardo logudorese. (ANSA) ...