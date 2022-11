Ascolti TV | dati Auditel di ieri | venerdì 25 novembre 2022

(Di sabato 26 novembre 2022)tv: idei programmi più visti di25, in prima serata, access prime time e preserale dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 l’approfondimento calcistico Il Circolo dei Mondiali ha totalizzato 1549 spettatori (8.53% di share); su Canale5 il film tv Mio fratello, mia sorella ha avuto 2225 spettatori (share 13.88%). Il film Io sono leggenda su Italia1 ha ottenuto 964 spettatori (5.20%); su Rai2 gli episodi della serie tv S.W.A.T. hanno intrattenuto 991 spettatori (4.85%) il primo e 949 (5.34%) il secondo; il film La verità che verrà – Herself su Rai3 ha conquistato 911 spettatori (4.88%). Su Rete4 la puntata del programma Quarto Grado ha interessato 1605 spettatori (11.38%) e su La7 ...

Infine, ecco ideglidella fascia del pre - serale di venerdì 25 novembre 2022, con la media di spettatori e il corrispettivo share: Rai 1, L'Eredità Sfida Mondiale : 2.887.000 ...Il calcio fa ancora 5 milioni su Rai 1 ma Il circolo non decolla e Rete 4 fa incetta dicon Quarto Grado: ecco idel 25 novembre ...Che numeri pazzeschi per l'ultima puntata di Don't Forget The Lyrics sul Nove. E' un trionfo per Gabriele Corsi: ecco chi ha vinto il torneo ...La partita dei mondiali Inghilterra-USA ha conquistato oltre 5 milioni di italiani. Fatica a tenere il passo "Il Circolo dei Mondiali".