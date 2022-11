Argentina | Messi | 'Sapevamo che per noi doveva iniziare un altro Mondiale Ora non possiamo più sbagliare'

(Di sabato 26 novembre 2022) L'dimentica il ko con l'Arabia Saudita e si rimette in carreggiata verso gli ottavi dei Mondiali in Qatar. L'Albiceleste...

Nella ripresa si apre una finestra - gol per l'con una punizione a ridosso dell'area dopo un fallo al 50' su, che calcia alto sulla traversa. Ma la Pulce si fa perdonare dai tifosi al ...Commenta per primo Eroe per una notte, quella che può cambiare il cammino dell'ai Mondiali. Enzo Fernandez entra e spacca letteralmente la partita con il Messico , ...fino al gol diche ...La Joya deve ancora posticipare il debutto in questa Coppa del Mondo e assiste alla vittoria per 2-0 dell'Albiceleste grazie ai gol di Messi e Fernandez ...Dopo la vittoria con il Messico, Messi e compagni si rilanciano in classifica: ecco cosa potrebbe accadere nell'ultimo e decisivo turno ...