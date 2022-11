Taiwan | i rischi non militari dell’invasione cinese

Leggi su formiche

(Di venerdì 25 novembre 2022) Molti commentatori e funzionari speculano sui piani di Pechino per imporre l’annessione di. Gran parte dei commenti esistenti si concentrano su come o quando potrebbe verificarsi un attacco, ma le conseguenze nondi un tale scenario per la Cina e per il mondo sono poco discusse. Il CSIS, un think tank americano tra i più attenti alla regione dell’Indo Pacifico, ha analizzato questo genere di implicazioni di un attaccosulla base di ipotesi speculative. In modo più olistico, attaccaresarebbero piuttosto problematico per Pechino, anche se le forze cinesi riuscissero a conquistare l’isola. La Cina sarebbe probabilmente isolata diplomaticamente ed economicamente dalle principali economie avanzate e il leader ...