Savona | lite in coda al Monte dei Pegni | anziana aggredita Segno di un declino e di crescita delle disuguaglianze

La Repubblica

Saranno attive da gennaio Posted on 23 Dicembre 2017 Author Redazione. Non ci sono tempi ...la rissa di ieri sera sul Lungomare Posted on 31 Maggio 2019 31 Maggio 2019 Author Redazione La...... in provincia di. Morta all'età di 21 anni per mano del ragazzo con cui aveva avuto una ... avrebbe innescato l'ultimaconclusa con la sua uccisione. Clicca qui per iscriverti alla ... Savona, lite in coda al Monte dei Pegni, anziana aggredita. "Segno di un declino e di crescita delle disuguag… E’ un triste segno dei tempi quanto accaduto a Savona due giorni fa: una lite degenerata in aggressione fra chi era in coda al Monte dei Pegni di Savona. La cronaca racconta di un’anziana che dopo una ...Il questore di Savona Alessandra Simone ha emesso un provvedimento di sospensione della licenza nei confronti di una discoteca di Finale Ligure, notificato oggi dai poliziotti della Questura. Sette gi ...