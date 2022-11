Ricovero Daniele Dal Moro | spuntano altri dettagli sul malore | è andato dal cardiologo

Leggi su kontrokultura

(Di venerdì 25 novembre 2022) Si continua a cercare di capire il motivo per cuiDalè stato ricoverato in ospedale. Il ragazzo è uscito dalla Casa per un, tanto che il GFVip si è ritrovato costretto a chiamare un’autoambulanza. Dopo tutti gli accertamenti, il giovane è tornato insieme ai suoi compagni, senza però raccontare cosa realmente L'articolo proviene da KontroKultura.