Morbillo in gravidanza | quali sono le conseguenze e i rischi

Leggi su gravidanzaonline

(Di venerdì 25 novembre 2022) Le infezioni, quando interessano una donna in, nonostante non semprepericolose per ilo di malformazioni del feto, restano una condizione da non sottovalutare anche perché molte volte il trattamento previsto può non essere percorso proprio per gli effetti teratogeni di alcuni farmaci. Nel caso delinsi ha una condizione di per sé non pericolosa per il feto, ma che espone la donna alo di polmonite, creando potenziali criticità anche per il parto e per il neonato. Cause e sintomi delUno studio del 2020 che analizza l’immunità e l’immunizzazione delle donne inproprio in relazione alesordisce segnalando come questa è una malattia estremamente contagiosa. ...