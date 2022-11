Mondiali Qatar 2022 | ecco il top 11 dei calciatori più costosi

Leggi su tpi

(Di venerdì 25 novembre 2022) Il Brasile è il favorito del Mondiale di calcio per antonomasia. Sotto ogni latitudine e in ogni epoca. Massima espressione di una fede laica che neanche di fronte alle disfatte conosce tentennamenti. E fa lavorare ininterrottamente la fabbrica dei campioni, le icone che in un Paese affamato di immaginazione sfornano i sogni. Il Brasile in ventuno edizioni e circa novant’anni di torneiha vinto cinque volte, arrivando in finale sette. Quest’anno, se saranno confermate le previsioni, in finale potrebbe incontrare la Francia. O, in un diverso intreccio di combinazioni, l’Argentina in un superderby del Sud America. Nella contabilità dei trofei solo la Germania (quattro titoli e otto finali, una in più dei sudamericani) e Italia (quattro titoli e sei finali) riescono a tenergli testa. Ma per i brasiliani il livello di passione e di aspettativa è sempre più alto. ...