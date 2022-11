Margherita Campanelli | studentessa Down si laurea con 110 e lode | ' Voglio aprire un agrinido'

Si chiama, di Fano (Pesaro - Urbino), una studentessa lavoratrice con la sindrome di Down e ha conseguito la laurea magistrale in Scienze pedagogiche presso l' università di Macerata , ...ha dimostrato che nella vita gli unici limiti che abbiamo sono quelli che ci diamo noi stessi. Trenta anni, studentessa lavoratrice con sindrome di Down, di Fano, ha conseguito ...La 30enne Margherita Campanelli ha concluso il suo ciclo di studi, pur lavorando. "Fin da piccola mi sono confrontata con figure educative. Ora lo sono diventata anche io, realizzando il mio sogno" ...Si chiama Margherita Campanelli, di Fano (Pesaro-Urbino), una studentessa lavoratrice con la sindrome di Down e ha conseguito la laurea magistrale in Scienze pedagogiche presso l’università di Macerat ...