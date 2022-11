Agenzia ANSA

... donne in gravidanza, persone con carichi di, disoccupati che svolgono lavori con reddito basso e che sono compatibili con la percezioneRdC). In sede di presentazione , la premier Giorgia ...... con ritratti adi Luca Pedrotti, registrazioni dei suoi concerti di sottofondo ed un interessante programma musicale di contorno aConservatorio che rende la figurapianista ... La cura del corpo per ricominciare a vivere, il progetto pilota a Torino - Italia Abbiamo intervistato Roberto Mainiero all’indomani della presentazione di “L’accoglienza oltre la cura”, il progetto di Peter Pan finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nato ...Per celebrare Franco Battiato, genio indiscusso della musica italiana, arriva sul grande schermo, dopo la presentazione al Taormina Film Fest 2022, il film evento Franco Battiato – La Voce del Padrone ...