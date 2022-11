Inaugurata panchina contro la violenza sulle donne ad Arpino di Casoria

(Di venerdì 25 novembre 2022) Unamolto più che rossa quellaquesta mattina nella villa comunale di via Benedetto Croce ad, frazione di, in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione dellale. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Agenzia ANSA

È stataoggi, Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, a Vinci una nuovarossa. Si trova in via Giovanni XXIII, all'ingresso del comune, ed è stata voluta ...Ma è rosso il colore con cui è stata dipinta un'altrain piazza Carlo Alberto nella ricorrenza dedicata del 25 novembre. Un simbolo ormai affermato di lotta alla violenza di ... Violenza donne, inaugurata una panchina rossa davanti alla sede della CGIL a Roma - Italia Teverola (Caserta) – Inaugurata la prima “panchina rossa” della città di Teverola dedicate a tutte le donne vittime di violenza. Un’iniziativa che porta la ...hanno inaugurato nella frazione di Osteria Nuona, più precisamente in Piazza Lombardi, una panchina rossa istallata sul territorio come uno spazio pubblico da vivere e per aiutare a riflettere sulle ...