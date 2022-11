Gazzetta – Preciado | il sostituto di Di Lorenzo che piace al Napoli

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 25 novembre 2022) Ilsta seguendo Angeloesterno di difesa del Genk e dell’Ecuador. Il giocatore impegnato ai Mondiali può essere ildi Di. Sia chiaro il capitano non si tocca, con Disi parla insistentemente di rinnovo di contratto. Ma per il futuro si pensa anche ad un giocatore che possa far rifiatare Diin alcune partite, visto che per ora Zanoli sembra non dare quella fiducia in un campionato competitivo come quello della Serie A. Secondo quanto riferiscedello Sport,è uno dei nomi messi nella lista di Cristiano Giuntoli. La scuola è quella del Genk, che sforna sempre talenti importanti, come ad esempio Koulibaly. Calciomercato...