Forino | abitazione distrutta dalle fiamme | coppia di anziani messi in salvo

(Di venerdì 25 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(AV) – Intorno alle ore 11’00 di oggi 25 novembre, i Vigili del Fuoco di Avellino sono interventi ain via Forno, per un incendio che si è sviluppato all’interno di un’di due piani fuori terra del posto. Leche hanno riguardato l’intera casa, sono state spente con non poche difficoltà, visto che la struttura si trovava nel centro storico del paese,due squadre dei Vigili del Fuoco inviate dalla sala operativa del Comando di via Zingarelli. I dueconiugi presenti all’interno dell’, hanno fatto in tempo a mettersi in, ed oltre un comprensibile spavento non hanno subito conseguenze. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

