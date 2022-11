DreamWorks Animation | il nuovo video introduttivo con Shrek e le altre star dello studio

(Di venerdì 25 novembre 2022) Laha condiviso ilche mostra anche illogo e riunisce le suepiù amate, tra cuied i personaggi iconici di Kung Fu Panda, Dragon Trainer, Baby Boss, Trolls. Il filmato, della durata di circa 30 secondi, aprirà i filmin futuro. Ilè stato sviluppato e prodotto dal team creativo dellache include la produttrice Suzanne Buirgy e lo scenografo Kendall Cronkhite.has unveiled their new opening logo sequence. pic.twitter.com/dX3rI3dlZ3 — Film Updates (@FilmUpdates) November 25, 2022 Il...

