Donna trascorre la notte con un cane del rifugio così che non muoia da solo

Leggi su it.newsner

(Di venerdì 25 novembre 2022) È una triste verità che i cani non vivono a lungo come gli umani, ma la cosa migliore che possiamo fare è rendere le loro vite migliori possibile e far sì che si sentano amati fino alla fine. Nessundovrebbe morire da, ed è importante che si sentano a loro agio e al sicuro nei loro ultimi momenti di vita. In questa bellissima storia, unaha fatto il possibile per assicurarsi che undelavesse un’amica nelle sue ultime ore. Undi nome Watson è arrivato allo Speranza Animal Rescue nel 2018 dopo che uno studente del college lo ha trovato dain un parco. L’articolo prosegue sotto la foto. Ilha accolto il, ma era chiaro che non gli rimanesse molto da vivere. Il randagio ...