Dispiace ammetterlo | ma questa Coppa del mondo non è nemmeno divertente

Leggi su gqitalia

(Di venerdì 25 novembre 2022) Guardavo la partita dell'Inghilterra ai Mondiali di calcio da un computer portatile nel mio ufficio, nell'attesa disperata che passassero gli assurdi 14 minuti di recupero dopo il novantesimo perché volevo programmare al meglio la mia pausa pranzo e gustarmi un panino, quando mi è balzato nella mente un pensiero:delfa schifo. Non l'avevo mai pensato prima: ladelè sempre stata per antonomasia il migliore torneo calcistico in assoluto. I Mondiali sono lo sfondo in technicolor della mia infanzia che hanno reso un'estate su quattro un po' più magica e regalato a tutti noi alcuni dei ricordi sportivi più importanti di sempre: Maradona contro l'Inghilterra! La testata di Zidane! La rimessa laterale di Milad Mohammadi contro la Spagna! Me li sono gustati nei pub da ...