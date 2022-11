Daniel Ricciardo in Red Bull | perché questa scelta?

(Di venerdì 25 novembre 2022) Le sua annate in McLaren sono state nettamente al di sotto delle aspettative, mentre il compagno di team (Lando Norris) portava a casa risultati positivi consacrando le sue stagioni alla divinità della continuità.ha avuto diversi passaggi a vuoto e nel prossimo anno di Formula 1 cambierà nuovamente squadra: l’australiano tornerà alle origini passando in Redcome terza guida. Le motivazione diin Red(Credit foto – Getty Images)Ecco cosa ha dettodopo la conferma del suo nuovo approdo in Reddopo la parentesi negativa in McLaren: “Sapevo che l’anno prossimo volevo un po’ di tempo lontano da un sedile da titolare e dalle competizioni. Gli ultimi due anni sono ...

Molto di loro, diversamente da, sono appunto promettenti candidati provenienti dai campionati cadetti del Circus, a cominciare dalla Formula 2. Uno di questi, presente a Yas Marina ...Dalla tabella sottostante abbiamo escluso, che ha lasciato la McLaren per accasarsi in Red Bull con il ruolo di terzo pilota. In teoria il veterano di Perth non dovrebbe prendere ...Dopo aver vissuto una stagione piena di bassi e pochi alti in McLaren, Daniel Ricciardo è pronto a ritornare nella famiglia Red Bull ...Il team principal rassicura il messicano: il grande ex non metterà pressione all'interno del box e Checo resterà titolare almeno fino alla fine del suo contratto (2024) ...