Calcio | Mondiali 2022 | pronostici partite di oggi e quote dei book-makers per le scommesse Olanda e Inghilterra favorite

Leggi su oasport

(Di venerdì 25 novembre 2022) Cominciala seconda giornata dei gironi aidiin Qatar: dopo le primein cui non sono affatto mancate le sorprese, c’è molta curiosità per rivedere le Nazionali in campo per i match che, potenzialmente, possono già essere decisivi. Andiamo a scoprire, partita per partita, cosa pronosticano i. GALLES-IRAN Tra i match in programma, stando almeno alledei principali, è quello più equilibrato. Per quanto il Galles sia considerato favorito, la vittoria ha una quota piuttosto alta il che la rende più che appetibile; più difficile un successo dell’Iran, mentre non è da escludere un pareggio.1 Galles: 2.20 Primo ...