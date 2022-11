C N Posillipo di scena a Catania | Brancaccio | “Sfida molto delicata”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 25 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(Na) – Impegno in trasferta per il C.N.che affronta domani, nella gara valevole per la sesta giornata del Campionato di Serie A1, il Nuoto. La gara sarà disputata alla Piscina Scuderi di, con inizio fissato alle ore 14,30. La squadra di Mister Roberto, dopo la sfortunata sconfitta dell’ultima partita giocata alla Scandone contro il Quinto, è attesa da unaimpegnativa contro la squadra etnea. Ilarriva da 3 sconfitte consecutive ed è fermo a quota 3 punti in classifica. La formazione siciliana è a caccia dei primi punti in classifica dopo 5 partite perse su altrettante disputate, l’ultima nel derby con l’Ortigia di sabato scorso. Nelle fila dell’ADR Nuoto...