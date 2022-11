Atalantamania | Gasperini in America | Juve sui suoi gioielli!

Calciomercato.com

Commenta per primo Tutti utili, nessuno indispensabile. Sembra il motto dell'Atalanta di: una rosa ampia con 26 potenziali titolari , una rosa t roppo lunga con 26 possibili cessioni . Dipende come guardi il bicchiere e, se nelle prime 10 gare l'Atalanta vedeva solo il 'mezzo ...Commenta per primo Ringiovanirsi o rafforzarsi È il dilemma che attanaglia mistere l'Atalanta dallo scorso 7 giugno, quando le ormai famose 'due strade' tra cui scegliere vennero ben illustrate dal tecnico alle porte del mercato estivo. Oggi, oltre cinque mesi dopo, ci ... Atalantamania: Gasperini e le scelte sbagliate, un messaggio alla società prima dell'Inter!