ilGiornale.it

È quanto sostiene un funzionario europeo in vista del Consiglio straordinarioaffari interni ... C'è una minaccia di lancio dinella regione. Rimanete in rifugi e luoghi sicuri', ha detto ...... gli occupanti (i russi, ndr) hanno colpito il reparto maternita' dell'ospedale locale con... Alexey Likhachev, per consultazioniaspetti operativi relativi alla sicurezza presso la ... Razzi sugli ospedali: ucciso un neonato. E Putin usa i blackout per colpire l'Europa Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Mosca sta facendo pressioni sulla Casa Bianca perché convinca Kiev: «Washington è in grado di esercitare influenza sugli ucraini, rendendoli più flessibili», ha detto Peskov, portavoce del Cremlino, ...