Processo Rigopiano | chiesti 12 anni all’ex prefetto di Pescara | «Tragedia frutto di gravi omissioni e interessi clientelari»

(Di giovedì 24 novembre 2022) La Procura diha chiesto la condanna dell’exdiFrancesco Provolo a 12, dell’ex presidente della Provincia Antonio Di Marco a 6, e al sindaco di Farindola Ilario Lacchetta a 11e 4 mesi. Tutti e tre, assieme ad altri tecnici comunali e dirigenti pubblici, sono accusati a vario titolo di omicidio, disastro colposo e lesioni nelper ladi, la valanga che il 18 gennaio 2017 travolse l’hotel abruzzese e causò la morte di 29 persone. Alla provincia dila procura contesta di non aver sgomberato dalla neve la strada provinciale 8 per permettere agli ospiti dell’hoteldi andare via dal resort. Al sindaco Lacchetta, invece, ...

