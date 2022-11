“Pochi maledettissimi secondi” Ines | morta a 36 anni | la tragedia davanti agli occhi del marito

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 24 novembre 2022)Gomila èper colpa di un selfie. Proprio così, è questa la terribile fine di una ragazza di 36. Siamo a Furore, in Costiera Amalfitana e qui la donna, proveniente dall’argentina, è annegata tra le onde dopo essere caduta in acqua.infatti si è lanciata in mare di sua iniziativa per tentare di salvare ilcaduto in mare. Alla base dell’incidente sembra esserci la volontà dell’uomo di fare dei selfie nei pressi del Fiordo di Furore. Il tutto è successo durante la mattinata del 23 novembre, attorno alle ore 9. I due argentini erano in costiera per una vacanza, alloggiavano in un B&B di Positano ed erano a Furore per una gita. Naturalmente poco dopo l’incidente sono state allertate le autorità e i soccorsi. Il primo a soccorrere gli sfortunati è stato un abitante del ...