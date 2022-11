Patrizia e Wilma | retroscena fuori dal Grande Fratello Vip | “Ecco cosa è successo in albergo…”

(Di giovedì 24 novembre 2022)Rossetti è tornata ufficialmente nella Casa delVip insieme agli altri concorrenti (tranne uno). La regina delle pentole, intrattenendosi con il resto del gruppo, ha svelatoè accaduto in albergo in questi giorni di isolamento forzato.: “in albergo” Patty Lipsticks ha precisato per... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Antonino successivamente si è confidato con: Me l'ha detto tre volte che anche a lei manca il cane. Se la madre di mia figlia, ancor prima di Luna Marì, mi avesse detto che le ...Rossetti è tornata nella casa del GF Vip dopo il periodo passato in isolamento a causa della positività al Covid - 19 . Lei eGoich si sono subito date un gran da fare nel recuperare il ...Come sta Alberto De Pisis L'unico ancora positivo, ecco quando potrebbe tornare al GF Vip, le previsioni di Patrizia e Wilma.Noi vedevamo proprio tutta la puntata, non come voi. Patrizia ha anche raccontato cosa succedeva in albergo con Wilma Goich: Con Wilma abbiamo parlato a distanza in albergo e lei mi diceva che con ...