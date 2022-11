Passaporto per la libertà | tutto quello che c’è da sapere

(Di giovedì 24 novembre 2022)per la: trama (storia vera), cast, quante puntate e streaming Da giovedì 24 novembre 2022 alle ore 21,45 su Canale 5 va in ondaper la, miniserie televisiva drammatica brasiliana composta da quattro puntate da due episodi ciascuna. Creata da Mário Teixeira, la fiction è diretta da Jayme Monjardim ed ha come protagonisti Sophie Charlotte, Rodrigo Lombardi e Peter Ketnath. È liberamente ispirata al libro del 2011 Justa ? Aracy de Carvalho e o resgate de judeus: trocando a Alemanha nazista pelo Brasil della saggista Mônica Raisa Schpun, basato sulla vera storia della diplomatica brasiliana Aracy de Carvalho. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama (storia vera) Nel 1935 Aracy de Carvalho si reca in Germania e ottiene un posto nel dipartimento passaporti del ...

