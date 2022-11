Istat | in famiglia quasi la metà degli omicidi | le vittime sono soprattutto donne – I dati

(Di giovedì 24 novembre 2022) Alla vigilia della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro lee mentre il Senato approva il disegno di legge per l’istituzione di una commissione bicamerale di inchiesta sui femminicidi, l’ha pubblicato il suo ultimo rapporto che disegna un quadro allarmante sulledio nel Paese. Nonostante nel 2021 glirisultino in lieve calo rispetto al 2019, la maggior parte di questi vengono consumati all’interno dei nuclei familiari e a farne le spesele. «Leuccise in una relazione di coppia o in– si legge nel report –139 (45,9% del totale): 39 uomini e 100». Tra queste, ...

Le vittime uccise in una relazione di coppia o in famiglia sono 139 (45,9% del totale), 39 uomini e 100 donne. I minorenni sono uccisi da persone che conoscono.