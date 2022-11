Intervista a Volandri | ' ' Una grande giornata Mi è piaciuto lo spirito' '

(Di giovedì 24 novembre 2022) Il capitano non giocatore dell'Italia in Coppa Davis Filippodopo la vittoria ai quarti di finale contro gli Usa: \''Abbiamo dimostrato di ...

Il capitano non giocatore dell'Italia in Coppa Davis Filippodopo la vittoria ai quarti di finale contro gli Usa: \''Abbiamo dimostrato di ...'L'ho persa nel primo match, Sonego mi ha ammazzato' scherza. La soddisfazione del capitano è soprattutto per il gioco espresso dagli azzurri, al di là dei singoli risultati: 'Sonego ci ha ...Si giocherà oggi a Malaga il match tra Italia e Stati Uniti valido per i quarti di finale della Coppa Davis 2022. Gli azzurri sono costretti a fare i conti con gli infortuni e giocheranno senza Matteo ...Coppa Davis 2022, le dichiarazioni del capitano azzurro Filippo Volandri: "C'è il giusto entusiasmo, tutti si sono messi a disposizione" ...