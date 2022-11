Gf Vip | tra Oriana e Spinalbese è gara di gaffe Lui fa paragoni impropri | lei | «Mi manca il cane»

Leggi anche > Gffarà concorrenza a Ballando Spunta l'ipotesi a sorpresa per dicembre 'Io ho ...le storie Instagram ha condiviso spesso il suo pensiero a riguardo: tenersi attiva durante la ...L'ultima apparizione televisiva prima del decesso è statal'altro proprio nel salotto di zia Mara nel 2019. Leggi anche > Gffarà concorrenza a Ballando Spunta l'ipotesi a sorpresa per ...Per tutto il giorno Antonino e Oriana si sono evitati, a causa di una serie di ripensamenti da parte del ragazzo. Il VIP non ha apprezza la superficialità e la poca empatia della modella, per cui sta ...Al Gf Vip, passata la paura dei contagi da Covid-19, alcuni concorrenti tornano a farsi sentire all'interno della casa. È il caso di Attilio Romita, che sembra essere tornato in forma ...